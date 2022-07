Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Aufsteigender Rauch eines vergessenen Backofens führt zu Feuerwehreinsatz

Tuttlingen (ots)

Ein beim Verlassen der Wohnung noch eingeschalteter und vom Wohnungsinhaber vergessener Backofen hat am Freitagvormittag zu einem Feuerwehreinsatz an einem Mehrfamilienhaus in der Donaustraße geführt. Gegen 10.15 Uhr entdeckte eine Bewohnerin Rauch aus der Nachbarwohnung und verständigte die Feuerwehr. Bei der Überprüfung stellte die unter Leitung von Klaus Vorwalder mit fünf Fahrzeugen anrückende Feuerwehr einen noch eingeschalteten Backofen fest, in welchem verbrannte Brötchen zu einer erheblichen Rauchentwicklung geführt hatten. Zu einem Feuer war es nicht gekommen. Die Feuerwehr schaltete den Ofen aus und durchlüftete die Wohnung. Neben der Feuerwehr war auch eine Rettungswagenbesatzung eingesetzt, musste jedoch nicht tätig werden.

