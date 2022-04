Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung am Pkw/Zeugenaufruf

Busenberg (ots)

Bisher unbekannte Täter beschädigten am Sonntag, den 10.04.2022 zwischen 14:15 Uhr und 18:30 Uhr, den Dacia Dokker in der Schmiedstraße in Busenberg. Der Fahrzeuglack des ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeugs wurde mit einem scharfkantigen Gegenstand im Bereich der Motorhaube und der beiden Türen auf der Fahrerseite zer-kratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder unter der Rufnummer 06391/916-0 entge-gen. /pidn

