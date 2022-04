Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl, dann über 2000 Euro abgehoben

Rodalben (ots)

Am Freitag, zwischen 15:50 Uhr und 16:00 Uhr, ereignete sich im LIDL-Einkaufsmarkt in Rodalben ein Taschendiebstahl. Die 81-jährige Geschädigte hatte ihre Tasche während des Einkaufs am Einkaufswagen hängen. Erst an der Kasse bemerkte sie, dass der rote Ledergeldbeutel mit Ausweispapieren und zwei Girokarten sowie 100 Euro in bar nicht mehr in der Tasche war. Die mutmaßliche Täterin, circa 1,57 m groß, zierlich, war zuvor aus dem Markt gerannt. Sie trug dunkle Hosen. einen grauen Kapuzenpulli mit übergezogener Kapuze, darüber eine schwarze Jacke an. Das Gesicht hatte sie mit einem Mund-Nasenschutz bedeckt und trug im Geschäft eine schwarze Sonnenbrille. Sofort nach dem Diebstahl wurden um 16:06 und 16:07 Uhr zwei Abhebungen, jeweils knapp über 1000 Euro, am Geldautomaten der VR-Filiale in Thaleischweiler vorgenommen.

Wem fiel am Freitag, gegen 16:00 Uhr, die aus dem Geschäft fliehende Frau auf. Wahrscheinlich ist sie noch auf dem Parkplatz in ein Auto eingestiegen. Möglicherweise gibt es auch Zeugen des Abhebevorganges in der VR-Bank in Thaleischweiler kurz danach. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell