POL-HB: Nr.: 0161 --Noch Plätze frei zum Saisonstart des Motorradfrühlings

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südwest, In der Vahr 46 Zeit: 23.04.2002, ab 07:30 Uhr

Die Polizei Bremen lädt gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartnern am 23.04., ab 07:30 Uhr, zum Saisonstart des Motorradfrühlings 2022 ein. Eine ganztägige Präventionsveranstaltung mit Fahrsicherheitstraining, Erster Hilfe und zahlreichen Tipps und Hinweisen, um über die Gefahren im Zusammenhang mit dem Motorradfahren aufzuklären.

Nach wie vor ist das Unfallrisiko für Zweiradfahrer etwa 18 Mal höher als für andere Verkehrsteilnehmer. Dies allein ist für die Polizei Bremen schon Anlass genug, diese Traditionsveranstaltung, die bis 2015 regelmäßig stattgefunden hat, in diesem Jahr wieder aufleben zu lassen.

Start des Aktionstages, für den noch Plätze frei sind, ist am Polizeipräsidium in der Vahr. Von hier aus sollen die rund 100 Teilnehmenden mit ihren Krädern in Gruppen aufgeteilt und durch die Polizei- und Sanitätskräder durch das gesamte Stadtgebiet geleitet werden und dabei mehrere Stationen anfahren. An den Örtlichkeiten werden Fahrern und Fahrerinnen hilfreiche Inhalte vermittelt, wie zum Beispiel Tipps für einen sicheren Umgang mit dem Motorrad und Hinweise, wie sie sich in Gefahrensituationen verhalten können. Auch eine Auffrischung in Erster Hilfe, ein Fahrsicherheitstraining und ein Fahrzeugcheck werden angeboten. Am Nachmittag geht es dann in das Bremer Umland, um die Fahrpraxis zu erhöhen und das richtige Fahren in Gruppen zu lernen.

Unterstützt wird die Veranstaltung von zahlreichen Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern, ohne die die Durchführung nicht realisierbar wäre.

Anmeldungen auch von interessierten Pressevertreterinnen und Pressevertretern sind ab sofort über das Präventionszentrum, unter 0421 362-19003 möglich. Nähere Informationen erhalten Sie auch auf der Homepage der Polizei Bremen, unter www.polizei.bremen.de, unter dem Menüpunkt "Verkehr" sowie unter der Rubrik "Veranstaltungen".

