POL-HB: Nr.: 0157--Einbrecher in der Neustadt gefasst

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Siegener Weg Zeit: 12.03.22, 19.10 Uhr

Drei Einbrecher drangen am Samstagabend in ein Wohnhaus in der Neustadt ein. Die von dem Bewohner alarmierten Einsatzkräfte nahmen noch zwei Verdächtige in Tatortnähe fest.

Während sich der 57 Jahre alte Bewohner im zweiten Obergeschoss seines Hauses aufhielt, hebelte das Trio eine Terrassentür auf. Die Eindringlinge durchsuchten mehrere Zimmer in der ersten Etage und durchwühlten Schränke und Schubladen. Der 57-Jährige hörte, dass Einbrecher im Haus waren und verständigte sofort die Polizei. Während des Telefonats gelangte ein Täter ins zweite Obergeschoss, bemerkte den Hausbewohner und schloss diesen im Zimmer ein. Die drei Einbrecher flüchteten anschließend mit erbeutetem Schmuck durch die rückwärtigen Gärten. Zwei 34 und 37 Jahre alte Tatverdächtige konnten von schnell eintreffenden Polizeistreifen in Tatortnähe gestellt werden. Teile der Beute führten sie noch bei sich. Auf dem Fluchtweg fanden die Polizisten einen Schraubendreher.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen, auch zum flüchtigen Mittäter, wegen schweren Diebstahls und unter anderem illegalen Aufenthalts in Deutschland dauern an.

