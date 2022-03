Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Zug der Hessischen Landesbahn mit Steinen beworfen

Weiterstadt/Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots)

Noch unbekannte Täter haben am Samstagabend einen Zug der Hessischen Landesbahn mit Steinen beworfen und hierdurch zwei Scheiben des Zuges beschädigt. Gegen 20.20 Uhr ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung des Lokführers ein, dass sein Zug bei der Fahrt in Richtung Groß Gerau, in Höhe von Weiterstadt von mehreren Personen mit Steinen beworfen wurde. Unmittelbar danach wurden die Gleise für den Zugverkehr gesperrt und Beamte der Bundespolizei suchten den Bereich ab. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Steinewerfer auch einige Schottersteine auf die Schienen gelegt hatte, die teilweise auch von dem Zug überfahren wurden. Durch die Steinwürfe wurde glücklicherweise keiner der etwa 100 Reisenden im Zug verletzt. Trotz der Absuche des Nahbereiches konnten keine Hinweise auf die Täter festgestellt werden. Die Sperrung wurde gegen 20.45 Uhr wieder aufgehoben. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 14 Zügen zu Verspätungen. Gegen die noch unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Hierzu sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit den Steinwürfen stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

