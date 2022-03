Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Unfall an Offenbacher S-Bahnstation

Offenbach am Main (ots)

An der Offenbacher S-Bahnstation Marktplatz kam es am Dienstag zu einem Unfall, bei dem ein stark unter Alkoholeinfluss stehender 45-jähriger wohnsitzloser Mann von einer S-Bahn touchiert wurde und hinter der S-Bahn ins Gleis stürzte.

Gegen 13 Uhr ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main der Notruf einer Reisenden ein, dass eine männliche Person in den Gleisen der S-Bahnstation Marktplatz liegen würde. Bis Einsatzkräfte vor Ort eintrafen hatten Reisende den Mann bereits aus dem Gleis gezogen. Durch den Sturz hatte er sich eine stark blutende Platzwunde am Kopf zugezogen. Rettungssanitäter versorgten ihn noch am Bahnsteig und brachten ihn anschließend mit dem Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in ein Offenbacher Krankenhaus. Nach Zeugenaussagen gegenüber den Beamten der Bundespolizei wäre der Mann mit einer S-Bahn in der S-Bahnstation angekommen, dort ausstiegen und dann aufgrund seines alkoholisierten Zustandes über den Bahnsteig getorkelt. Als die S-Bahn ausfuhr, lief der Mann gegen die S-Bahn, kam hierdurch ins stolpern und fiel hinter der S-Bahn in das Gleis.

