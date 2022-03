Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Ergänzung/Korrektur zur Meldung "Unfall am Bahnhof Frankfurt Süd"

Frankfurt am Main (ots)

Ergänzung: Zu dem Vorfall am Bahnhof Frankfurt Süd sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die am Bahnhof Frankfurt Süd Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Unfall stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Korrektur: Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt nicht wie in der ersten Meldung angegeben wegen des gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr sondern wegen fahrlässiger Körperverletzung.

