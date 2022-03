Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Wildunfall - ICE erfasst Wildschwein

Zeppelinheim (ots)

Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging am Sonntag die Meldung ein, dass der ICE 375, gegen 19.30 Uhr, im Bereich von Zeppelinheim etwas überfahren hätte. Da der Lokführer nicht angeben konnte was er überfahren hatte und es nicht auszuschließen war, dass ein Mensch zu Schaden gekommen ist, wurden die Gleise für den Zugverkehr gesperrt und Beamte der Bundespolizei suchten den Bereich ab. Erst als bei der Absuche ein offensichtlich überfahrenes Wildschwein in den Gleisen gefunden und aus dem Gleisbereich entfernt wurde, konnten die Sperrungen gegen 21 Uhr wieder aufgehoben werden. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 16 Zügen zu Verspätungen.

