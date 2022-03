Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Person im Gleis verursacht Verspätungen im S-Bahnverkehr

Frankfurt am Main (ots)

Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging am Samstagmorgen, gegen 9 Uhr die Meldung ein, dass sich an der S-Bahnstation Hauptwache eine männliche Person in den Gleisen aufhalten würde. Der Lokführer einer einfahrenden S-Bahn hatte die Person in den Gleisen erkannt und sofort eine Notbremsung eingeleitet. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit kam die S-Bahn vor dem Mann zum Stehen. Sofort kletterte der offenbar unter Alkoholeinfluss stehende Mann aus den Gleisen und flüchtete in Richtung Tunneleingang. Beamte der Bundespolizei suchten den gesamten Bereich ab, konnten die Person aber nicht mehr feststellen. Erst als gegen 9.30 Uhr feststand, dass sich die Person nicht mehr im Bereich der S-Bahnstation aufhält, konnte die S-Bahn ihre Fahrt fortsetzen. Bis zu diesem Zeitpunkt kam es bei insgesamt 19 weiteren S-Bahnverbindungen zu Verspätungen. Gegen den noch unbekannten Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

