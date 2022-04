POL-PDPS: Jagdwilderei mittels Drahtschlinge

Rodalben (ots) - Am Freitag, zwischen 15:50 Uhr und 16:00 Uhr, ereignete sich im LIDL-Einkaufsmarkt in Rodalben ein Taschendiebstahl. Die 81-jährige Geschädigte hatte ihre Tasche während des Einkaufs am Einkaufswagen hängen. Erst an der Kasse bemerkte sie, dass der rote Ledergeldbeutel mit Ausweispapieren und zwei Girokarten sowie 100 Euro in bar nicht mehr in der Tasche war. Die mutmaßliche Täterin, circa 1,57 m ...

