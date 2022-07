Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Landkreis Tuttlingen) Fußgängerin bei Unfall in Spaichingen schwer verletzt - Polizei sucht dringend Zeugen

Spaichingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Fußgängerin am frühen Donnerstagnachmittag auf einer mit Lichtzeichenanlage geregelten Fußgängerfurt der Hauptstraße, direkt an der Einmündung der Dreifaltigkeitsbergstraße, von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden ist, sucht die Polizei dringend Zeugen.

Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen bog ein 33-Jähriger gegen 13.10 Uhr mit einem Auto des Typs Peugeot 307 nach eigenen Angaben bei "Grün" der für ihn geltenden Ampel von der Dreifaltigkeitsbergstraße nach links auf die Hauptstraße in Richtung Kreisverkehr B 14/Obere Bahnhofstraße ab. Zeitgleich überquerte eine 23-jährige Fußgängerin die in Richtung Kreisverkehr gelegene Fußgängerfurt der Hauptstraße. Die junge Frau wurde etwa in der Mitte der Hauptstraße von dem abbiegenden Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Bei dem Unfall zog sich die 23-Jährige schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in die Klinik nach Tuttlingen gebracht werden. Am Peugeot entstand durch den Unfall Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs, insbesondere zur Ampelregelung der Fußgängerfurt und der Linksabbiegespur der Dreifaltigkeitsbergstraße zum Unfallzeitpunkt, sucht die Polizei nun dringend Zeugen des Unfalls. Personen, die entsprechende Beobachtungen zu dem Unfall gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil (Tel.: 0741 34879-0) oder auch mit dem Polizeirevier Spaichingen in Verbindung zu setzen.

