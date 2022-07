Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Brandalarm wegen einer defekten Waschmaschine (07.07.2022)

Konstanz (ots)

Zu einem Brandalarm in einem Mehrfamilienhaus in der Bücklestraße rückten am Donnerstagmittag, gegen 13.30 Uhr, die Feuerwehr von Konstanz mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften aus. Rettungsdienst und Polizei waren ebenfalls im Einsatz. Gebrannt hatte eine Waschmaschine, die sich im 4. Stock in einer Wohnung befand. Ursächlich hierfür war ein technischer Defekt, wodurch sich die in der Waschmaschine befindliche Wäsche entzündete. Der Bewohner der Wohnung war nicht zu Hause und hatte am Morgen beim Verlassen der Wohnung die Maschine angestellt. Eine aufmerksame Nachbarin stellte den Brandgeruch fest und informierte rechtzeitig die Feuerwehr. Diese konnte den Brand schnell löschen.

