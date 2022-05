Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Blechschaden bei Unfall (10.05.2022)

Gottmadingen (ots)

Insgesamt rund 8.000 Euro Blechschaden sind die Folge eines Unfalls, der am Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr, auf der Einmündung Hohackerstraße und Stockenweg passiert ist. Ein 52 Jahre alter Mann bog mit einem Mercedes Sprinter von der Hohackerstraße nach links in den Stockenweg ab. Dabei kollidierte der Sprinter mit einem entgegenkommenden Audi einer 21-jährigen Frau. Beide Fahrer blieben unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den demolierten Audi an dem Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstand.

