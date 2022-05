Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Bäume im Hockgraben beschädigt (10.05.2022)

Konstanz (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben unbekannte Täter im Zeitraum von Mitte bis Ende April mehrere Bäume im Hockgraben mutwillig beschädigt. Die Unbekannten schabten an drei Bäumen am Grillplatz die Rinde ab, so dass ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, entgegen.

