Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfall auf der Bundesstraße (09.05.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Montag gegen 19 Uhr auf der Bundesstraße 33. Eine 19-jährige Seat Ibiza Fahrerin bog von der Vockenhauser Straße auf die B 33 ein und übersah dabei einen aus Richtung Mönchweiler kommenden 19-Jährigen mit einem Sprinter. Am Seat der jungen Frau entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Den Schaden am Mercedes Sprinter schätzte die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

