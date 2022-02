Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 44-jährigen Ungarn im Nightjet 403

Kleve - Rees (ots)

Am Samstagabend, 5. Februar 2020 um 22:50 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei im Nightjet 403 auf Höhe der Ortschaft Rees einen 44-jährigen Ungarn auf der Fahrt von Arnheim nach Duisburg. Die Personalienüberprüfung des Reisenden in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die ungarischen Behörden ihn mit einem internationalen Auslieferungshaftbefehl wegen Eigentumsdelikten suchten. Der Mann wurde daraufhin im Zug verhaftet und anschließend zur Bundespolizeiinspektion in Kleve gebracht. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf erließ daraufhin eine Festhalteanordnung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienstelle hat die Bundespolizei den Gesuchten am Sonntagmorgen, 6. Februar 2022 dem Haftrichter beim Amtsgericht Kleve vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell