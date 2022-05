Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Rentner bestohlen (08.05.2022)

Gottmadingen (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend in der Bahnhofstraße ein Rentnerehepaar bestohlen. Ein 85-jähriger Mann und seine 84-jährige Ehefrau tätigten am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, in der Volksbank mehrere Überweisungen. Im Schalterraum traf das Ehepaar auf zwei Männer die Vorgaben, Hilfe im Umgang mit dem Kontoauszugdrucker zu benötigen. Während die Rentner sich hilfsbereit zeigten, stahlen die beiden unbekannten Männer geschickt die Bankkarten des Mannes und der Frau und hoben damit in der Folge Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich vom Konto des Ehepaares ab. Zu den unbekannten Tätern, die beide einen Hut mit Krempe trugen um ihre Gesichter zu verbergen ist der Polizei lediglich bekannt, dass sie groß und schwarzhaarig waren und gebrochen Deutsch sprachen. Personen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich der Volksbank Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell