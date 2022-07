Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) 9-Jähriger verletzt sich bei einem Zusammenstoß mit einem Auto (07.07.2022)

Singen (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 12.45 Uhr, ist es auf der Ekkehardstraße zu einem Unfall zwischen einem Kind und einem Autofahrer gekommen, bei dem sich der Junge verletzte und in eine Klinik gebracht werden musste. Ein 47-jähriger Fahrer eines Fiat Panda war auf dem linken Fahrstreifen der Ekkehardstraße unterwegs. Auf Höhe des Anwesens Ekkehardstraße 8 wollte ein 9-jähriger Junge zeitgleich die Straße überqueren und trat hierfür zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn. Der vorbeifahrende Panda-Fahrer streifte mit seinem linken Außenspiegel einen Arm des Jungen, wodurch dieser auf den Boden stürzte und sich verletzte. Ein alarmierter Rettungswagen und Notarzt brachten das Kind zu medizinischen Behandlung in eine Klinik. Am Panda entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell