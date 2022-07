Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen/ Lkr. Konstanz) Farbschmierereien auf Spielplätzen (01.-03.07.2022)

Mühlhausen (ots)

Farbschmierereien haben Unbekannte im Verlauf des vergangenen Wochenendes auf den Spielplätzen in den Straßen "Am Hagenweg" und "Am Schwefelgraben". Die Täter verunreinigten die Spielgeräte mit schwarzen und goldenen Farben. Hierbei schrieben sie die Wörter "SERD" und "SAGE". Die Reinigungskosten der Gemeinde belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei in Engen unter Telefon 07733 9409-0 entgegen.

