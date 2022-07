Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs RW) Zwei Unfälle auf der B462 in kürzester Zeit

Schramberg (ots)

Innerhalb von nur kurzer Zeit ereigneten sich am Donnerstagnachmittag auf der B462 zwischen Sulgen und Schramberg zwei Unfälle mit jeweils hohen Blechschäden. Gegen 15.45 Uhr verwechselte eine 49-jährige Frau in ihrem Mitsubishi in der Glasbachkurve Gas und Bremse und kam deswegen von der Straße ab. Sie walzte mit ihrem Geländewagen mehrere Verkehrszeichen nieder und kam mit ihren drei Mitfahrern im Gebüsch auf einem Erdhügel zum Stehen. Alle Insassen konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien. Das Auto drohte aber abzurutschen, weswegen die Feuerwehr Schramberg zu Sicherung und Bergung des Fahrzeugs alarmiert wurde. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro. Kurz darauf, gegen 17.30 Uhr kracht es erneut auf der Strecke. Vor der "Grüner-Baum-Kurve" waren zwei Brüder aus Marseille in einem Seat und einem frisch gekauften AMG-Mercedes in Richtung Schramberg unterwegs. Bevor die zweispurigen Fahrstreifen zusammenführen, überholten sie auf der abschüssigen Strecke einen Autofahrer mit erhöhter Geschwindigkeit. Als der 44-jährige in seinem SEAT wieder einscherte, kam er ins Schleudern, touchierte einen Grundstückszaun und prallte dann ins Heck des GLC, an dessen Steuer sein 56-jährigen Bruder saß. Der SEAT wurde an der Vorderachse schwer beschädigt und konnte nicht von der Fahrbahn geschoben werden. Hierdurch kam es zu einem langen Rückstau und erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs. Die Polizei richtete eine Umleitung vom Haldenhof über Hardt nach Schramberg ein. Die Höhe des Sachschadens beziffert die Polizei auf rund 20.000 Euro. Beide Autoinsassen blieben unverletzt. Der Seat musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell