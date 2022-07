Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Spiegel eines geparkten Autos abgefahren

VS-Schwenningen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Schnellimbiss-Restaurants an der Dürrheimer Straße hat ein Unbekannter am frühen Donnerstagabend an einem dort abgestellten Audi A4 den linken Außenspiegel abgefahren und ist dann abgehauen. Der Audi parkte in der Zeit von 17.20 Uhr bis 18.00 Uhr bei dem Restaurant. In dieser Zeit kam es zu dem Unfall mit folgender Unfallflucht durch den Verursacher. Hinweise zu diesem nimmt die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) entgegen.

