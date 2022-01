Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Sachbeschädigung und Bedrohung

Biberach (ots)

Mehrere Streifen des Polizeireviers Haslach sahen sich am Donnerstagnachmittag in der Waldstraße mit einem Mann in psychischem Ausnahmezustand konfrontiert. Der 60-Jährige soll in seinem Zustand kurz nach 15.30 Uhr ein Auto und mehrere Fensterscheiben seiner Nachbarn beschädigt haben. Zudem habe er gegenüber den eingesetzten Beamten verschiedene Drohgebärden gegen die Nachbarschaft ausgesprochen. Hintergrund seien vorausgegangene Streitigkeiten. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

/pi

