POL-PDWIL: Verkehrskontrollen in Gerolstein führen zur Feststellung von alkoholisierten Fahrzeugführern

Bernkastel-Kues (ots) - In der Zeit vom Montag, 16.05.2022, 19:30 Uhr auf Dienstag, 17.05.2022, 17:00 Uhr hatte der 54-jährige Geschädigte seinen PKW im Stiftsweg in Bernkastel-Kues am Fahrbahnrand abgestellt. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher stieß beim Ausparken oder beim Vorbeifahren gegen das ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeug des Geschädigten und beschädigte dieses an der linken, vorderen Fahrzeugseite. ...

