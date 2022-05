POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht im Stiftsweg in Bernkastel-Kues

Bitburg (ots) - Am Montag, den 16.05.2022 wurde im Zeitraum zwischen 18:45 und 20:00 Uhr im Bitburger Bedhard an einem Pkw die Scheibe mit einem Stein eingeworfen und Kleidungsstücke entwendet. Der Pkw war in dem genannten Zeitraum auf einem Parkplatz auf dem ehemaligen Militärgelände der US-Armee in Nähe der Bundesstraße 50 abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu ...

mehr