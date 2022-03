Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Plakataktion "Der Great Reset" in Gronau (Leine) und Eime - Polizei ermittelt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(koe) Unbekannte hängten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16./17.03.2022) in den Bushaltestellen der Ortschaften Eime (in Höhe der Mehrzweckhalle) und Gronau (in Höhe der "Döner Station" und der Fa. C. Pape) Plakate mit der Aufschrift "Der Great Reset" auf. Beamte des Polizeikommissariats Elze suchten die einzelnen Örtlichkeiten auf und sicherten entsprechende Spuren. Das Staatsschutzkommissariat der Polizei Hildesheim wurde eingeschaltet und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

