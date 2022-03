Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (fer). Am Dienstag, den 15.03.2022, zwischen 18:50 Uhr und 19:00 Uhr kommt es zu mehreren Verkehrsunfällen im Bereich der Straßen Am Bruchgraben und umliegender Straßen. Eine Zeugin hatte wahrgenommen, wie der Unfallverursacher, der Fahrer eines grauen Pkws der Marke Daewoo, kurz zuvor aus einer Nebenstraße in die Hildesheimer Straße eingebogen war und dabei einem anderen Fahrzeug die Vorfahrt genommen hat. Der Fahrer dieses Fahrzeugs oder Zeugen, die diesen Beinahe-Unfall gesehen haben, werden gebeten sich mit sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0 in Verbindung zu setzen.

