Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeuge beschädigt

Altenburg (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 12.11.2021 zum 13.11.2021 an mehreren abgeparkten Fahrzeugen in Altenburg erheblichen Sachschaden verursacht. So wurden Scheinwerfer und Rückleuchten bei einem Pkw BMW und einem Pkw Fiat in der Runkwitzstraße beschädigt. Zudem wurden in der Martin-Luther-Straße eine Seitenscheibe bei einem Pkw Skoda und eine Heckscheibe bei einem Pkw Fiat eingeschlagen. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell