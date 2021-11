Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand mehrere Abfallcontainer

Gera (ots)

Am Samstagabend gegen 21:10 Uhr rückte die Feuerwehr Gera sowie die Polizei zu mehreren Containerbränden in Gera-Bieblach aus. Zum wiederholten Male wurden durch unbekannte Täter insgesamt vier Abfallbehälter im Glück-Auf-Weg sowie in der Erich-Weinert-Straße in Brand gesteckt. Ein schnelles Löschen durch die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. Die Polizei Gera nimmt Zeugenhinweise unter 0365-8290 entgegen.

