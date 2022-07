Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Scheibe eines Rasentraktors absichtlich eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 16.00 Uhr, bis Donnerstag, 07.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter auf dem Waldfriedhof an der Kinzigstraße an einem dort abgestellten Rasentraktor der Friedhofsverwaltung eine Scheibe eingeschlagen. Der Täter verwendete hierzu einen aufgefundenen Pflasterstein. Durch die Handlung entstand an dem Traktor rund 1.000 Euro Sachschaden. Die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

