Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg, Lkrs. VS) Feuerwehr und Polizei rücken zu Brand am Eisenbahntunnel aus

Triberg-Gremmelsbach/Untertal (ots)

Zu einem Flächenbrand beim zweiten Abschnitt des Seelenwaldtunnels sind am Donnerstagnachmittag Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Dort wurde gegen 13 Uhr ein Brand einer großen Böschung und mehreren Hecken nahe den Bahngleisen gemeldet. Die Feuerwehr in Gremmelsbach und Triberg rückten sofort aus. Unterstützung kam von den Feuerwehren Nußbach und St. Georgen. Der Brand ist seit 16.45 Uhr gelöscht. Bis in die Abendstunden dauern die Aufräumarbeiten noch an. Die Feuerwehr war mit über 60 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls der Rettungsdienst des Ortsvereins Triberg. Die Polizei übernahm mit mehreren Streifen die Verkehrsregelungen auf der nahen B33. Zur genauen Brandursache und dem Sachschaden liegen noch keine gesicherten Informationen vor. Durch das Feuer und den aufsteigenden Rauch gab es keine Gefahr für die Bevölkerung. Teilweise gab es Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr.

