Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Arbeitsunfall- Lastwagenfahrer rutscht von einer Leiter ab und verletzt sich (07.07.2022)

Radolfzell (ots)

In einer Firma in der Herrenlandstraße ist am Donnerstagvormittag, gegen 10.15 Uhr, ein 45-jähriger Lastwagenfahrer von einer Leiter heruntergerutscht und hat sich hierbei verletzt. Der 45-Jährige kletterte auf eine an seinem Lastwagen angebrachte Leiter und rutschte aus bislang unbekannter Ursache von dieser ab. Hierbei riss er sich seine Hand auf. Notarzt und Rettungsdienst kamen sofort vor Ort. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Mann von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei Radolfzell führt noch weiteren Ermittlungen zu dem Arbeitsunfall durch.

