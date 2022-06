Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitsüberwachung in der Staatsstraße

Edesheim (ots)

Am Mittag des 24.06.2022, in der Zeit von 16:15 Uhr - 17:45 Uhr, wurden durch Beamte der PI Edenkoben Geschwindigkeitsmessungen in der Staatsstraße in Edesheim durchgeführt. Hierbei überschritten insgesamt 15 Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der "Spitzenreiter" fuhr 54 km/h. Diesen erwartet nun ein Bußgeld von 115,- EUR sowie 1 Punkt in Flensburg. Weiter mussten bei den Verkehrsteilnehmern fehlende Verbandskästen, Warndreiecke und Warnwesten sowie ein nicht mitgeführter Führerschein bemängelt werden.

