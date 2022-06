Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Ungebetener Gast wirft Stein nach Hauseigentümer

Rülzheim (ots)

Am Dienstagmorgen betrat ein bisher unbekannter Mann gegen 01:30 Uhr unberechtigterweise einen Garten eines Anwesens im Nordring in Rülzheim. Als der Hauseigentümer den ungebetenen Gast von seinem Anwesen verweisen wollte, reagierte dieser aggressiv, warf ein mitgeführtes Maurerbeil gegen die Hauswand des Geschädigten und verließ das Grundstück. Während der Hauseigentümer die Polizei verständigte, fuhr der unbekannte Mann mit einem Fahrrad an dem Anwesen vorbei und warf einen Stein nach dem Geschädigten. Dieser verfehlte den Geschädigten jedoch. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Mann mit dem Fahrrad in Richtung Hubenweg. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, Glatze und dunkel gekleidet. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

