Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Skateboard-Fahrer bei Zusammenstoß verletzt - Fußgängerin flüchtig

Trier (ots)

Am Dienstag, dem 05.10.2021, kam es gegen 09:50 Uhr, auf dem Gehweg in der Ostallee zwischen einem Skateboard-Fahrer und einer Fußgängerin zu einem Verkehrsunfall. Demnach befuhr der 18-jährige Geschädigte mit seinem Skateboard den Gehweg der Ostallee in Richtung Gartenfeldstraße. Als dieser sich kurz vor der Haltestelle "SWT Stadtwerke Trier" befand, sei eine Frau aus der Haltestelle heraus getreten und habe den Gehweg gekreuzt, um in den dort haltenden Bus einzusteigen. Um einen Zusammenprall zu verhindern, wich der Skateboard-Fahrer aus und stürzte in einen dortigen Zaun. Hierbei zog sich der 18-jährige eine mittelschwere Verletzung an der linken Hand zu und wurde mittels Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Die Frau stieg in den Bus und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder der Frau machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Tel.-Nr. 0651 9779-5210 zu melden.

