Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fettexplosion in einer Wohnung in der Brotstraße; eine verletzte Person

Trier (ots)

Am 07.10.21, gegen ca. 12:16 Uhr, kam es in einer Wohnung in der Brotstraße zu einer Fettexplosion in der Küche. Eine junge Frau wollte sich das Mittagessen zubereiten und hatte aus diesem Grund eine Pfanne mit Fett auf dem Herd stehen. Nachdem das Fett erhitzt worden war, gab die Frau Tiefkühlkost in die Pfanne. Daraufhin kam es zu einer Fettexplosion und das Fett spritzte durch die Küche. Es kam zu keinem Brand. Durch das umherspritzende Fett erlitt die Frau Brandverletzungen im Bereich des Oberkörpers und einen Schock. Die Brotstraße (Fußgängerzone) wurde von der Konstantinstraße bis zur Grabenstraße für den Fußgängerverkehr gesperrt, um Aktionsraum für die Rettungskräfte herzustellen. Die junge Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz waren die BFW Trier mit einem Einsatzzug, Rettungswagen und Notarzt sowie die Polizeiinspektion Trier mit 4 Streifen.

