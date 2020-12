Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verstärkte Kontrollen in den Innenstädten des Zuständigkeitsbereiches des Polizeipräsidiums Rostock

RostockRostock (ots)

Im Zuge verstärkter Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung der Corona-Landesverordnung haben am 12.12.2020 mehr als 100 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Rostock in der Landeshauptstadt Schwerin und in der Hansestadt Rostock sowie in den Landkreisen Rostock, Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg in insgesamt 35 innerstädtischen Bereichen Präsenz gezeigt. Hauptaugenmerk lag hierbei auf dem Beachten der Abstandsregeln und das Tragen des Mund-Nase-Schutzes in den vorgeschriebenen Gebieten. In den beiden Städten Schwerin und Rostock wurde erwartungsgemäß ein reger Betrieb in den Zentren festgestellt. Die Passanten und Einkaufenden reagierten größtenteils verständnisvoll auf die Maßnahmen. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten stellten im gesamten Zuständigkeitsbereich 787 Verstöße fest, bei denen es in 774 Fällen bei mündlichen Belehrungen blieb. In Hagenow und Schwerin kam es jeweils zu einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung, in Boizenburg wurden neun Verstöße geahndet und in Rostock kam es unter anderem wegen des Ausstellens eines falschen Gesundheitszeugnisses(fälschliche Befreiung vom Tragen des Mund-Nase-Schutzes). Die Präsenz der Einsatzkräfte in den Innenstädten zur Unterstützung der Ordnungsämter bei der Kontrolle der Einhaltung der Corona-Regeln in der Vorweihnachtszeit war bereits vor einigen Tagen durch das Ministerium für Inneres und Europa MV angekündigt worden. Nach aktuellem Stand sollen derartige Maßnahmen ebenfalls am kommenden Samstag, dem 19.12., sowie vom 21. bis 23.12. während der regulären Ladenöffnungszeiten erfolgen Corina Pohl Einsatzleitstelle PP Rostock

