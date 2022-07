Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Lastwagen kommt von der Straße ab

RW-Neufra (ots)

Ein Lastwagen, der kleinere Mengen Gefahrgut geladen hatte, ist am Donnerstagmorgen kurz vor 5 Uhr auf der B 14 bei Neufra von der Straße abgekommen und auf die Seite gestürzt. Der 34-jährige Fahrer des 40-Tonners blieb unverletzt. Der schwere Sattelzug war von Rottweil in Richtung Spaichingen unterwegs, als der Fahrer vermutlich wegen Übermüdung von der Straße abkam und auf einer Strecke von etwa 50 Metern durch die Straßenbegrenzung mit Hecken und Büschen pflügte und dann auf einer Freifläche auf der rechten Seite zum Liegen kam. Im Laderaum wurden eine kleine Menge Batterien, wenige Kilogramm Insektenschutzmittel und Spraydosen transportiert. Die Ladung selbst wurde bei dem Unfall nicht beschädigt. In sehr geringem Umfang traten am Lastwagen nach dem Unfall Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehr Rottweil war mit eigenen und weiteren Kräften aus der Umgebung vor Ort. Es waren 24 Feuerwehrleute im Einsatz, die mit sieben Fahrzeugen anrückten. Darunter befand sich auch ein Spezialfahrzeug des Brand- und Katastrophenschutzes Rottweil. Den Sachschaden am Laster und Auflieger schätzt die Polizei auf 60.000 Euro. Ein nennenswerter Fremdschaden entstand nicht. Dem rumänischen Fahrer wurde der Führerschein zunächst abgenommen, aber später auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil wieder ausgehändigt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

