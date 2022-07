Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell L 220/ Lkr. Konstanz) Blechschaden in Höhe von 15.000 Euro bei Unfall im Kreuzungsbereich (07.07.2022)

Radolfzell L 220 (ots)

Ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagmorgen, gegen 10 Uhr, auf der Landesstraße 220 auf Höhe der Kreuzung der Anschlussstelle Radolfzell ereignet hat. Ein 54-jähriger Fahrer eines VW war zunächst auf der Bundesstraße 33 von Konstanz in Richtung Singen unterwegs und fuhr von dieser an der Anschlussstelle Radolfzell ab. An der Kreuzung zur L 220/ B 34 bog der Mann nach links in Richtung Radolfzell ein und prallte mit einem auf der L 220 aus Radolfzell herkommend in Richtung Güttingen fahrenden 54 Jahre alten Fahrer eines VW Kastenwagens zusammen. Beide nicht mehr fahrbereiten Wagen wurden abgeschleppt. Keiner der Fahrer verletzte sich. Die Polizei schätzte die entstandenen Sachschäden an den VW auf eine Höhe von je rund 7.500 Euro.

