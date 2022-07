Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim a.d. Donau - Kolbingen, L 443) Eine leicht verletzte Autofahrerin und über 13.000 Euro Schaden nach Unfall in einer scharfen Kurve kurz vor Kolbingen

Mühlheim an der Donau - Kolbingen, L 443, Landkreis Tuttlingen (ots)

Bei einem heftigen Unfall zwischen zwei Autos am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 433 kurz vor Kolbingen hat sich eine Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen, eine weitere Autofahrerin und ihre beiden mitfahrenden Kinder sind vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht worden. Eine 37-jährige Frau in Begleitung ihrer zwei Kinder im Alter von sieben und vier Jahren fuhr gegen 14.50 Uhr mit einem Mercedes der A-Klasse auf der L 433 von Mühlheim in Richtung Kolbingen. In der letzten Haarnadelkurve kurz vor Kolbingen geriet die Frau mit dem Mercedes fast vollständig auf den Gegenfahrstreifen und prallte dort frontal mit einem Hyundai i10 zusammen, dessen 71-jährige Fahrerin talwärts von Kolbingen in Richtung Mühlheim unterwegs war. Bei dem Unfall zog sich die Hyundai-Fahrerin leichte Verletzungen zu und wurde durch die zusammen mit einer Notärztin eintreffenden Rettungskräfte in die Tuttlinger Klinik gebracht. Auch die beiden Kinder im Mercedes kümmerten sich die Rettungskräfte und brachten diese vorsorglich zur weiteren Abklärung in eine Kinderklinik. Von dort konnten die Kinder glücklicherweise unverletzt wieder entlassen und an die Mütter übergeben werden. Durch den Unfall war an beiden Autos wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von über 13.000 Euro entstanden. Abschleppdienste transportierten nach der Unfallaufnahme die beiden beschädigten Wagen ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell