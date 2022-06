Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagmittag (27.06.2022) einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Kleidungsstücke im Wert von zirka 300 Euro aus einem Geschäft an der Eberhardstraße gestohlen zu haben. Zwei Ladendetektive beobachteten den 21-Jährigen dabei, wie er gegen 13.45 Uhr den Verkaufsraum des Geschäfts betrat und mehrere Kleidungsstücke an sich nahm. Anschließend soll er die Kleidung in seiner mitgeführten Plastiktasche versteckt haben. Als der Mann das Geschäft verließ, folgte ihm einer der Ladendetektive und bat ihn in sein Büro. Alarmierte Polizeibeamte fanden in dessen Tasche die zuvor gestohlene Kleidung und nahmen den 21 Jahre alten Mann fest. Der polnische Staatsangehörige wird im Laufe des Dienstags (28.06.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

