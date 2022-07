Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkr. Tuttlingen) Beim "heißen" Unkraut entfernen Thuja-Hecke des Nachbarn in Brand geraten

Geisingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz ist es am frühen Mittwochabend in der Goethestraße in Geisingen gekommen, nachdem dort eine Thuja-Hecke in Brand geraten war und das Feuer auf einen Carport und auf ein Wohnhaus übergreifen zu drohte. Gegen 17.30 Uhr war ein Anwohner der Goethestraße damit beschäftigt, im Hof seines Anwesens Unkraut mit einem elektrischen Unkrautbrenner zu entfernen. Durch die sehr hohen Temperaturen des Elektrobrenners fing die an den Hof angrenzende Thuja-Hecke des Nachbargrundstücks Feuer, welches sich aufgrund der vorherrschenden Trockenheit schnell über einen großen Teil der Hecke ausbreitete. Der sich beim Brand bildender Qualm nebelte den benachbarten Carport vollständig ein. Zudem wurde ein Regenrinnenstück und Teile der Dachverkleidung des Nachbarhauses durch die Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise konnte die unter der Leitung von Karl Cech mit fünf Fahrzeugen und 30 Mann eintreffende Feuerwehr der Abteilungen Geisingen und Kirchen-Hausen den Brand der Hecke rechtzeitig löschen, bevor dieser sich noch weiter ausbreitete. Personen kamen nicht zu Schaden. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden steht noch nicht fest, dürfte sich aber auf einige hundert Euro belaufen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass insbesondere bei vorherrschender Trockenheit solche Brenner zur Unkrautvernichtung, egal ob elektrisch oder mit Gas betrieben, möglichst nicht oder nur mit Bedacht und sehr vorsichtig eingesetzt werden sollten. Immer wieder kommt es nach dem Einsatz solcher Unkrautbrenner zur unbeabsichtigten Inbrandsetzung von Hecken oder Gebäuden und folgenden Feuerwehreinsätzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell