Polizei Mettmann

POL-ME: 41-Jähriger angegriffen und schwer verletzt - die Polizei ermittelt - Velbert - 2206061

Mettmann (ots)

Am frühen Samstagabend, 11. Juni 2022, wurde ein 41-Jähriger in einer Parkanlage nahe des Friedensplatzes in Velbert von einer circa fünfköpfigen Gruppe aus bisher ungeklärter Ursache angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 18 Uhr hielt sich ein 41-Jähriger in einer Parkanlage, die sich zwischen dem Friedensplatz und der Friedensstraße in Velbert befindet, auf. Nach eigenen Angaben hatte er sich auf den Boden gelegt, um ein Buch zu lesen, als eine circa fünfköpfige Gruppe Jugendlicher an ihm vorbeilief und ein Streitgespräch mit ihm begann.

Der 41-Jährige wurde nach eigenen Angaben plötzlich grundlos von einem der Jugendlichen angegriffen. Nach einem Schlag ins Gesicht habe er das Bewusstsein verloren und sei zu Boden gestürzt.

Ein 50-jähriger Zeuge, welcher die Tat beobachtet und die Polizei informiert hatte, bestätigte die Angaben des Geschädigten und gab zusätzlich an, dass die Angreifer den wehrlos am Boden liegenden 41-Jährigen zwei Mal ins Gesicht getreten haben sollen.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten die flüchtigen Tatverdächtigen trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen. Hinzugezogene Rettungskräfte versorgten den 41-Jährigen vor Ort notärztlich und brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen einer gefährlichen Körperverletzung ein.

Zwei der flüchtigen Tatverdächtigen können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Täter

- circa 15-25 Jahre alt - schlanke Figur - bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite, welche in Kniehöhe unterbrochen sind sowie mit einer schwarzen Joggingjacke mit weißen Applikationen an Ärmeln, Kragen und Rücken sowie einer schwarzen Baseballkappe

2. Täter

- schlanke Figur - bekleidet mit einem gelben Jogginganzug der Marke "adidas" mit weißen Streifen an beiden Beinen und Ärmeln und einer schwarzen Baseballkappe

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

