Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen L 191/ Lkr. Konstanz) Eine leicht verletzte Autofahrerin und 23.000 Euro Blechschaden bei einem Unfall (07.07.2022)

Mühlhausen-Ehingen L 191 (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 7 Uhr, ist es auf der Landesstraße 191 im Einmündungsbereich L 1991 und der Straße "Im Dietfurt" zu einem Unfall gekommen, bei dem sich eine Autofahrerin leicht verletzt hat. Eine 22 Jahre alte Honda Civic-Fahrerin war auf der Gemeindestraße "Im Dietfurt" von Ehingen kommend unterwegs und bog an der Kreuzung nach links auf die L 1991 in Richtung Mühlhausen ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 42-jährigen Fahrer eines Lastwagens, der auf der L 191 von Singen herkommend in Richtung Engen fuhr und noch eine Gefahrenbremsung zuvor einleitete. Durch den Aufprall verletzte sich die 20-Jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Am Honda entstand nach Schätzung der Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro und am Lastwagen MAN ein Schaden in Höhe von 8.000 Euro.

