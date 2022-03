Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Frau überweist knapp 2000 Euro auf Betrügerkonto

Sulz (ots)

Nachdem erst vor kurzem ein Betrüger eine Frau aus Sulz per Messenger-Dienst überlistet hat, ging nun erneut eine andere Sulzerin einer betrügerischen WhatsApp-Nachricht auf den Leim. Die 56-Jährige erhielt am Montag eine Nachricht von ihrer angeblichen Tochter, wonach diese eine neue Nummer hätte. Hierin wurde sie gebeten, eine offene Rechnung über 1999 Euro zu begleichen. Die Kontonummer und der Verwendungszweck waren in der fingierten Nachricht gleich mit angegeben, weswegen die Gutgläubige den Betrag per Online-Banking überwies. Bei ihrer Hausbank flog der Schwindel aber auf, weshalb in letzter Minute die Zahlungen gestoppt werden konnten. In der gesamten Region kommt es derzeit gehäuft zu solchen Machenschaften der Betrüger. Die Polizei warnt nochmals eindringlich davor und bittet solche Nachrichten mit Aufforderungen und Bitten zu Zahlungen genau zu überprüfen, selbst dann, wenn sie von nahen Angehörigen stammen.

