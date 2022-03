Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Mit drei Promille am Steuer

Oberndorf (ots)

Eine Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag aufgefallen, wie sie auf der Fahrt von der Oberstadt in die Unterstadt Schlangenlinien fuhr und grundlos abbremste. Auf der Brücke in der Rosenfelder Straße hielt die 53-jährige vollends an und fuhr nicht mehr weiter, weshalb eine andere Autofahrerin die Polizei, sowie den Rettungsdienst verständigte. Bei der Überprüfung der Fahrerin bemerkten die Beamten Alkoholgeruch, weshalb sie einen Atemalkoholtest durchführten. Dieser ergab einen Wert von über drei Promille, weshalb die Frau in ein Krankenhaus gebracht und eine Blutprobe abgenommen wurde. Im Anschluss kam die Frau eine Spezialklinik. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

