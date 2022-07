Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen/ Lkr. Konstanz) Rollerfahrer verletzt sich bei einem Unfall mit einem Kind (07.07.2022)

Hilzingen (ots)

Zu einem Unfall mit einem verletzten Rollerfahrer und einem Kind ist es am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr, auf der Hauptstraße gekommen. Ein 69-jähriger Rollerfahrer war auf der Hauptstraße in Richtung Gottmadinger Straße unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 12-jährige Radfahrerin auf dem linksseitigen Gehweg in die gleiche Richtung. Auf Höhe Hausnummer 68 querte sie die Hauptstraße, um auf dem Gehweg der rechten Fahrbahnseite weiterzufahren. Der 69-Jährige leitete beim Erkennen des Mädchens eine Gefahrenbremsung ein und wich nach links aus. Hierbei stürzte er auf die Straße. Die 12-Jährige fiel ebenfalls hin. Zu einem Zusammenstoß der Beiden kam es aber nicht. Der Rollerfahrer musste von einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Vater des Mädchens konnte von der Polizei erreicht werden. Er holte seine unverletzte Tochter an der Unfallstelle ab. Die Höhe des am Roller entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt.

