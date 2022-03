Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte werfen Pyrotechnik in eine Spielhalle und lösen einen Brandmeldealarm aus

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Am Freitagabend gegen 20.20 Uhr öffneten Unbekannte die Tür zu einem Spielcasino im Wallzentrum an der Oberwallstraße und warfen einen Böller in den Eingangsbereich. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Durch die Explosion löste der Brandmeldealarm aus.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell