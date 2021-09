Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- versuchter Einbruch

Ennepetal (ots)

Am heutigen Morgen, zwischen 07:00 und 10:50 Uhr nutzte ein unbekannter Täter die Abwesenheit einer Wohnungsinhaberin in der Kirchstraße 65 aus und versuchte in eine der Wohnungen im Obergeschoss einzubrechen. Es blieb zum Glück nur bei einem Versuch, aber es wurden mehrere Risse und Schäden im Bereich des Türrahmens entdeckt. Beute machte der Täter nicht.

