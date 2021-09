Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Kradfahrer kommt von der Fahrbahn ab

Sprockhövel (ots)

Ein 81- jähriger Remscheider Rollerfahrer befuhr mit einem Bekannten zusammen die Schevener Straße in Fahrtrichtung Niedersprockhövel. In Höhe der Hausnummer 57 ist der 81- Jährige ohne Fremdeinwirkung in der Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in ein Kiesbett gestürzt. Er wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

